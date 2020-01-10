МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Московская биржа сохранила оценку акций "Газпрома" в свободном обрашении (free float) в размере 46% после продажи пакетов квазиказначейских акций компании, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Монетизацию всего пакета квазиказначеек размером около 6,64% анонсировал в конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер. Уже в конце июля две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, продали его часть, 2,93% акций компании, за 139 миллиардов рублей.

В ноябре "Газпром" через дочернюю структуру "Газпром газораспределение" продал еще 3,59% квазиказначеек, выручив 187,7 миллиарда рублей, что стало крупнейшим размещением на российском рынке, начиная с 2007 года. В обоих случаях весь пакет был продан одному неназванному покупателю.

Компания в ноябре сообщала, что в результате размещения доля акций "Газпрома" в свободном обращении увеличилась, по оценке компании, до 49,61% от уставного капитала. В декабре глава Газпромбанка Андрей Акимов заявлял журналистам, что долю в "Газпроме" в 6,6% от его уставного капитала купил консорциум инвесторов, в том числе российских.

По информации Forbes, Московская биржа опиралась на два решения своего индексного комитета. Решение по первой сделке комитет принимал в августе, по второй — в ноябре. На последнем заседании индексный комитет принял решение не увеличивать free float "Газпрома" после продажи его пакета на бирже, так как его покупатель не раскрыт, сообщил изданию источник, знакомый с деталями решения. По его словам, комитет рекомендовал бирже дождаться раскрытия владельца пакета.

"Московская биржа при пересмотре показателей free float акций основывается на рекомендациях индексного комитета и раскрытой эмитентами и инвесторами информацией, позволяющей квалифицировать пакеты ценных бумаг, что предусмотрено методикой расчета коэффициентов free float. Коэффициенты free float пересматриваются один раз в квартал, следующий плановый пересмотр free float состоится в конце февраля", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

На вес в индексе Мосбиржи изменение free float не влияет. Он и так максимальный — 15%.