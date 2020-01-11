КИЕВ, 11 янв /ПРАЙМ/. Петрус Стефанус ван Дрил стал финансовым директором группы "Нафтогаз Украины", сообщила в пятницу пресс-служба компании.

В ноябре 2019 года Сергей Коновец, отвечавший за управление финансовыми ресурсами группы, покинул пост заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". В сентябре 2019 года Национальный банк подтвердил назначение Коновца на должность независимого директора наблюдательного совета государственного банка АО "Укрэксимбанк".

"Ван Дрил Петрус Стефанус 8 января назначен на должность финансового директора группы "Нафтогаз", — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что он будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы "Нафтогаз". Также в его обязанности будет входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций.

В пресс-службе отметили, что он финансист с почти 30-летним опытом работы на разных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности до прихода в компанию.