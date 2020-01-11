РФ ценит ответственную позицию Германии по поддержке проекта "Северный поток-2" - Путин
МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Россия ценит ответственную позицию Германии по поддержке проекта "Северный поток —2", заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу.
"В активе России и Германии целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток —2", — сказал Путин.
https://1prime.ru/energy/20200111/830780891.html