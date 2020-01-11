МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Проект "Северный поток-2" необходимо довести до конца, заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы говорили, конечно же, о проекте "Северный поток". Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", — заявила Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Отрадно, что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину",- добавила Меркель.