МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Россия сможет построить газопровод "Северный поток-2" без привлечения иностранных партнеров, вопрос только в сроках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи", — заявил Путин журналистам по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на вопрос о перспективах завершения проекта "Северный поток-2".