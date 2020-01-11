МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках.

"Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", — сообщил Путин журналистам на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отвечая на вопрос о перспективах завершения проекта "Северный поток-2".