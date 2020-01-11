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МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Транзит российской нефти через Белоруссию осуществляется на данный момент в полном объеме, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"На данный момент транзит нефти через Белоруссию осуществляется в полном объеме", — сказал он.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" в этой связи отметил, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, они работают на сформированных ранее запасах нефти. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через Белоруссию идет без ограничений.

При этом источник сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает осуществлять разовые поставки нефти на свои НПЗ от независимых поставщиков на время проведения переговоров с РФ по нефтяным вопросам. Источник также сообщал, что отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на 10 долларов на тонну, которые являются премией к рыночной цене.