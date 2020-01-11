БЕРЛИН, 11 янв /ПРАЙМ/. Санкции США против проекта "Северный поток 2" могут задержать, но не предотвратить строительство газопровода, такое мнение выразил в интервью газете Welt премьер Польши Матеуш Моравецкий.

На пресс-конференции в Москве в субботу президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили поддержку проекту "Северный поток 2". Меркель подчеркнула, что речь идет об экономическом проекте, и подвергла критике экстерриториальные санкции США против газопровода. Путин заявил, что санкции только задержат строительство, планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.

Моравецкий заявил, что "мало надежды на то", что санкции помешают завершению строительства "Северного потока 2": они "задержат, но не предотвратят" его. При этом "в Польше для нас было бы лучше, чтобы строительство "Северного потока 2" и не начиналось", добавил польский премьер.