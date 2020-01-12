ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв — ПРАЙМ. Россия сможет достроить газопровод "Северный поток-2" своими силами, однако на это может потребоваться больше времени, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Ранее о том, что РФ сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин.

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", — сказал Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1".