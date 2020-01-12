ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв — ПРАЙМ. Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия 1" рассказал о контрактах на поставки газа через "Турецкий поток".

"Поставки по "Турецкому потоку" полностью покрывают все наши контракты, которые есть с потребителями в Болгарии, Греции и Северной Македонии, и все контракты, поставка которых осуществлялась до сегодняшнего дня трансбалканским коридором", — сказал Миллер.

Церемония запуска "Турецкого потока" прошла в Стамбуле 8 января с участием президентов России, Турции и Сербии Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Александра Вучича, а также премьера Болгарии Бойко Борисова. "Турецкий поток" – это газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.