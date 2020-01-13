МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в рамках первичного размещения ценных бумаг (IPO) реализовала опцион на продажу дополнительного пакета в 450 млн акций. Как пишет агентство Reuters, эта возможность была предусмотрена на случай высокого спроса на бумаги со стороны инвесторов.

Напомним, что первичное размещение 1,5% акций нефтяного гиганта Saudi Aramco прошло в начале декабря 2019 года на саудовской бирже Tadawul. Компания смогла привлечь $25,6 млрд, установив тем самым мировой рекорд.

Предыдущим рекордсменом привлечения средств посредством IPO была китайская интернет-компания Alibaba. Она в результате IPO в 2014 году собрала $25 млрд.

Из-за реализации дополнительного пакета ценных бумаг саудовский нефтяной гигант увеличил стоимость своего IPO до $29,4 млрд.

После размещения на ценовом уровне в 32 риала ($8,53 за акцию) ценные бумаги компании Saudi Aramco достигли пика в 38 риалов в середине декабря прошлого года. После этого всплеска акции стали постепенно терять в цене.

На прошлой неделе стоимость акций упала до 34,2 риала. Это произошло на фоне убийства главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.