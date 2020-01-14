МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Американская газета New York Times со ссылкой на экспертов по вопросам безопасности утверждает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.

Как сообщает издание, попытки "взлома" компании, в совете директоров который был Хантер Байден – сын потенциального соперника президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства, якобы начались в начале ноября 2019 года, когда первые полосы американских СМИ занимали новости о Байдене, Украине и импичменте Трампа.

Газета пишет, что "пока не ясно, что нашли хакеры или что именно они искали". Однако, по утверждению экспертов по вопросам безопасности, время и масштабы нападений позволяют предположить, что "русские могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах".

New York Times утверждает, что, по данным компании по обеспечению безопасности Arial, для взлома хакеры якобы создавали поддельные сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma электронные письма. По информации компании, хакерам "удалось обмануть" некоторых из сотрудников, которые предоставили данные о своих учетных записях, и проникнуть на один из серверов Burisma.

Издание пишет, что компания Burisma пока не ответила на запрос о комментариях.

Бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы начали процесс импичмента, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. Трамп подозревает, что Байден-старший добился увольнения тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma и место Хантера Байдена в совете директоров компании от коррупционного расследования.