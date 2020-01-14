КИЕВ, 14 янв /ПРАЙМ/. Украина не планирует создавать страховой запас газа на 2020 год, так как в январе это уже бессмысленно, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Очевидно, что создавать страховой запас на 2020 год в середине января уже нет смысла. Но нужно думать уже о следующей зиме. Кто будет создавать запас газа на зиму 2020/21? Опять правительство обяжет "Нафтогаз"? Будут ли у "Нафтогаза" выделены средства на создание такого запаса? А это могут быть сотни миллионов долларов", — написал Макогон в Facebook.

По его мнению, все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание такого запаса газа.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину после 2019 года, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. К отопительному сезону 2019-2020 годов Украина, таким образом, накопила в своих ПХГ порядка 21,7 миллиарда кубов газа. По данным на 13 января 2020 года этот объем уже сократился до 18,013 миллиарда кубометров.