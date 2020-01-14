АФИНЫ, 14 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился во вторник с представителями международных энергетических компаний, сообщила пресс-служба премьера. Во встрече участвовали представители итальянской Snam, испанской Enagas и бельгийской Fluxys.

"Обсуждались, в частности, перспективы и возможности, открывшиеся после подписания соглашения о сооружении трубопровода для поставок природного газа EastMed. В то же время был выражен инвестиционный интерес и к другим проектам в сфере энергетической инфраструктуры и подтверждено доверие трех компаний, которые являются акционерами оператора греческой газотранспортной системы DESFA", — говорится в сообщении.

Консорциум трех крупнейших европейских поставщиков природного газа приобрел в 2018 году 66% акций оператора ГТС DESFA за 535 миллионов евро. Все три компании являются также акционерами Трансадриатического газопровода (TAP).

Греция планирует вложить миллиарды евро в энергетические проекты. Два крупных проекта продвигаются в северной Греции — почти истощенное газовое месторождение Кавалы в настоящее время превращается в подземное газовое хранилище с бюджетом 240 миллионов евро, в Александруполисе создается станция регазификации сжиженного природного газа с инвестициями около 400 миллионов евро.

Греция также продвигает проект гидроэлектростанции в Амфилохии мощностью 680 МВт с бюджетом в 500 миллионов евро, и гибридный комплекс в Ситии и Ретимно на Крите, который будет объединять энергию ветра и воды. Он будет генерировать 304 МВт в год и обойдется в 280 миллионов евро. Есть также проекты создания ветряных и солнечных электростанций.

Что касается газопровода EastMed, то межгосударственное соглашение о его строительстве подписали 2 января в Афинах министры энергетики Греции, Израиля и Кипра. Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.