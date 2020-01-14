БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, дающий старт продажам нефти за криптовалюту петро.

"Этот указ предписывает (начать) в первую очередь немедленную продажу 4,5 миллиона баррелей нефти в петро… из резервов PDVSA", — пояснил Мадуро, выступая с обращением к нации. Выступление главы государства транслируется в Twitter.

Президент отметил, что целью для страны является перевод всей продажи нефти в стране на петро.

Мадуро также сообщил, что с сегодняшнего дня топливо для самолетов, совершающих международные перелеты, будет также реализовываться за криптовалюту.

Кроме того, он заявил о том, что в петро будет продаваться 1 миллион тонн брикетированного железа.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Изначально Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов.