БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне действующих санкций со стороны США попросил национальных и иностранных инвесторов оказать поддержку нефтяному сектору страны.

"Многое предстоит сделать, нужно много опыта, чтобы достичь цели по увеличению добычи нефти в 2020 году как минимум до 2 миллионов баррелей в день. Прошу поддержки работников нефтяной промышленности, прошу поддержки у компаний, национальных и международных инвесторов, чтобы Венесуэла восстановила свои возможности в нефтяной промышленности", — сказал он, выступая с обращением к народу.

Мадуро добавил, что это будет способствовать экономическому и социальному развитию страны.

В начале января агентство Рейтер со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и источники в отрасли сообщило, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA предоставляет партнерам по совместному предприятию нефтяные месторождения для эксплуатации из-за нехватки собственных средств и персонала.

США 28 января 2019 года объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.