МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Россия изучает перспективы расширения сотрудничества с Индией в энергетической сфере, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Times of India.

Лавров 15 января посетит Нью-Дели и проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром.

"Профильными ведомствами изучаются перспективы расширения взаимодействия в гидро- и теплоэнергетике, в области энергоэффективности, а также в разработке и строительстве объектов, генерирующих энергию из возобновляемых источников", — сказал глава МИД РФ. Кроме того, по его словам, прорабатываются возможности совершенствования путей доставки российских энергоресурсов индийским партнерам.

Лавров отметил, что Индия является третьим по величине потребителем энергоресурсов в мире, а Россия – одним из ключевых мировых производителей углеводородов, поэтому стратегические интересы двух стран на этом направлении совпадают.

"Налаживаем кооперацию в геологоразведке, совместной разработке нефтяных и газовых месторождений на территории двух стран, включая шельфовые проекты, что в перспективе позволит Индии стать первым неарктическим государством, осуществляющим добычу ресурсов в Арктике", — сказал Лавров. Он напомнил, что индийские компании участвуют в освоении нефтегазовых месторождений в рамках проекта "Сахалин-1" и Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения, а НК "Роснефть" – акционер одного из крупнейших в регионе НПЗ "Вадинар".

"Флагман нашего сотрудничества в сфере "мирного атома" – АЭС "Куданкулам". Работаем над развитием энергетического взаимодействия в трехстороннем формате по примеру проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш", — сказал министр.

Крупнейшим объектом российско-индийского энергетического сотрудничества является АЭС "Куданкулам". С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В 2017 году началось сооружение второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции. Также Россия и Индия сотрудничают при строительстве АЭС "Руппур", которая сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока намечено на 2023 год, второго — на 2024 год.