МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В США началось снижение добычи газа, сообщило агентство S&P Global Platts. Из-за низких цен американские сланцевые компании вынуждены сокращать добычу, что ставит под угрозу планы строительства новых СПГ-заводов в США.

Продукция "Ямал СПГ" способна конкурировать с американским СПГ и вытеснить его из Европы и других рынков. СПГ-проекты "Новатэка" угрожают намерениям администрации президента США Дональда Трампа доминировать на мировом газовом рынке.

СНИЖЕНИЕ ДОБЫЧИ НА APPALACHIA И HAYNESVILLE

В декабре 2019 года и в начале января этого года среднесуточная добыча газа в США составила 91,8 млрд куб. футов/сут. – на 1,7% меньше, чем в ноябре 2019 года, когда показатель достиг рекордного значения – 93,4 млрд куб. футов/сут.

Само падение произошло на структуре Appalachia, где в начале января 2020 года среднесуточная добыча снизилась до 32,7 млрд куб. футов/сут. – на 1 млрд куб. футов/сут. меньше, чем в IV квартале прошлого года. Appalachia, которая объединяет Marcellus и Utica, является крупнейшей сланцевой структурой США, где добывается природный газ.

На структуре Haynesville в январе 2020 года среднесуточная добыча снизилась на 500 млн куб. футов/сут. по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года, когда этот показатель составил 12,2 млрд куб. футов/сут.

Эксперты ожидали снижения добычи, поскольку многие американские сланцевые компании из-за низких цен на газ и финансовых потерь вынуждены сокращать бурение новых скважин.

По данным компании Enverus, в январе 2020 года на Appalachia число буровых снизилось до 48 – самый низкий показатель за последние три года. В марте прошлого года на этой структуре в эксплуатации находилось 85 буровых установок – максимальное количество за всю историю сланцевой индустрии США.

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На Haynesville в начале 2020 число буровых снизилось — так же до 48. В марте 2019 года на этой структуре было задействовано 66 установок – максимальное количество, после чего началось сокращение.

Уменьшение объемов бурения вызвано низкими ценами на газ в США, которые не обеспечивают рентабельность добычи. По данным EIA, из-за постоянно растущей добычи в 2019 году средняя стоимость газа на Henry Hub составила $2,57/млн BTU – самый низкий показатель с 2016 года. По сравнению с 2018 годом в прошлом году средняя котировка на Henry Hub снизилась на $0,6/млн BTU.

Компании, ведущие добычу на Appalachia и Haynesville, оказались в более сложной ситуации, поскольку спотовые цены на "устье скважины" в конце прошлого года опустились ниже $2/млн BTU. По расчетам Platts Well Economics Analyzer, цена газа, которая обеспечивает безубыточность добычи, для Marcellus составляет $1,8/млн BTU, для Utica – $1,94/млн BTU, а для Haynesville – $2,5/млн BTU. Эти расчеты являются условными. Ряд экспертов уверены, что себестоимость добычи сланцевого газа в США имеет тенденцию к росту.

Эксперты Platts Analytics считают, что общая добыча газа в США увеличится в этом году всего на 1,6 млрд куб. футов/сут., составив 93,65 млрд куб. футов/сут. При этом, рост будет обеспечен исключительно благодаря попутному газу, который извлекается вместе с нефтью – прежде всего на крупнейшей сланцевой структуре США Permian Basin, дающей более трети всей американской нефти. Прогноз Platts Analytics отличается от прогноза EIA (Управление энергетической информации США), согласно которому в США добыча превысит 95 млрд куб. футов/сут.

ДОБЫЧА ГАЗА ПРИНОСИТ УБЫТКИ

Стремительный рост добычи газа на Appalachia и Haynesville в течение "сланцевого" десятилетия привел к финансовым потерям. По данным IEEFA (Института энергической экономики и финансового анализа), последние пять кварталов денежный поток семи крупнейших газовых компаний, ведущих добычу на Appalachia, был отрицательным. Совокупные производственные затраты этих компаний превысили выручку от продажи газа на $480 млн.

В третьем квартале 2019 года при средней цене газа на Henry Hub $2,38/млн BTU только Cabot Oil & Gas и Gulfport Energy генерировали положительный денежный поток, а у Antero, Chesapeake Energy, EQT, Range Resources и Southwestern Energy этот важнейший финансовый показатель был отрицательным. При этом, у Chesapeake Energy и EQT отрицательный денежный поток оказался самым большим – $264 млн и $173 млн соответственно.

Аналитики IHS Markit ожидают, что в 2020 году газовые котировки на внутреннем рынке США останутся на самом низком уровне за последнее десятилетие. Увеличению предложения способствует рост добычи попутного газа, который рассматривается как побочный продукт при добыче нефти на структуре Permian. Отрицательный денежный поток вынуждает американские сланцевые компании оптимизировать производство, что ведет к сокращению буровых работ и как следствие к сокращению добычи.

Согласно прогнозу S&P Analytics, среднесуточная добыча газа на структуре Appalachia в этом году не превысит 34 млрд куб. футов/сут.

АМЕРИКАНЦЫ ВЫНУЖДЕНЫ МЕНЯТЬ ПЛАНЫ

После провальных финансовых результатов в третьем квартале многие сланцевые компании, включая Southwestern Energy, Cabot Oil & Gas и Range Resources, приняли решение не увеличивать объемы бурения и сохранить добычу в этом году на уровне прошлого года. Более того, в случае неблагоприятной конъюнктуры бурение новых скважин может быть остановлено полностью.

Если произойдет снижение добычи газа в США, то планы увеличения мощностей по производству СПГ будут поставлены под угрозу. В 2019 году мощности американских СПГ-заводов достигли 6,9 млрд куб. футов/сут., а экспорт превысил 30,4 млн т/г – рост на 69% по сравнению с 2018 годом. В этом году ожидается, что мощности увеличатся до 9,6 млрд куб. футов/сут.

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По объему производства СПГ сейчас США уступают только Австралии и Катару. Но к 2023 году планируется нарастить производство СПГ до 12,3 млрд куб. футов/сут., что позволит США стать неоспоримым лидером. Однако эти планы могут оказаться несостоятельными, поскольку низкие цены на газ не позволяют нарастить добычу, чтобы загрузить новые мощности.

Кроме того, торговая война между Вашингтоном и Пекином сделала невозможным поставки американского СПГ на бездонный китайский рынок. В ходе противостояния с администрацией Трампа Пекин в качестве ответной меры установил 25% пошлину на поставляемый в Китай американский СПГ. Компании США оказались неспособны конкурировать с производителями СПГ из других стран, которые могут осуществлять поставки беспошлинно. Потеря китайского рынка крайне негативно скажется на финансировании СПГ-проектов, поскольку американские компании лишились возможности заключать долгосрочные контракты с китайскими потребителями, под которые выдавались банковские кредиты.

В декабре прошлого года Трамп объявил о предварительной договоренности с Китаем, которая может предотвратить эскалацию торговой войны. В среду, 15 января, должна быть подписана первая фаза торгового соглашения. Его условия остаются неизвестными, но западным СМИ стало известно, что Пекин не намерен снижать ввозные пошлины на американские энергоносители, включая СПГ.

В 2019 году поставки природного газа в Китай – в виде СПГ и трубопроводного газа – увеличились на 6,9% по сравнению с годом ранее и достигли 96,56 млн тонн. В ноябре и декабре прошлого года импорт СПГ в Китай превысил импорт в Японию – крупнейшего потребителя этого вида топлива в мире.

КОНКУРЕНТ, ПРИШЕДШИЙ С ХОЛОДА

По предварительным данным, в прошлом году производство СПГ в России выросло в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом, превысив 29 млн тонн. Взрывной рост производства был достигнут благодаря вводу в эксплуатацию завода "Ямал СПГ". Его проектная мощность составляет 16,5 млн т/г, но фактическое производство превысило этот объем на 8%.

В настоящее время в России есть только два крупных СПГ-завода – на Ямале и на Сахалине. Кроме того, в Высоцке расположен среднетоннажный завод, способный производить 660 тыс. т/г.

Проект строительства "Ямал СПГ" был успешно реализован "Новатэком" совместно с партнерами из Китая и Франции при поддержке правительства России. Более 80% продукции ямальского завода отгружаются потребителям в Европе. Доля российского СПГ на рынке Европы в прошлом году достигла 20%. "Новатэк" и его партнеры потеснили американцев, доказав эффективность производства СПГ в условиях Крайнего Севера. В начале зимы на европейских хабах котировки газа не превышали $170/тыс. куб. м (≈4,8/млн BTU), но экспорт российского СПГ оставался рентабельными. В прошлом году американский СПГ многократно поставлялся в Европу с операционным убытком.

"Новатэк" планирует расширять производство. В первом квартале 2020 года планируется запуск четвертой экспериментальной линии завода "Ямал СПГ", способной производить до 1 млн т/г. Началось строительство завода "Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн т/г – три линии по 6,6 млн/г каждая. Запуск первой линии ожидается в конце 2022-начале 2023 года. Полностью завод будет введен в эксплуатацию в 2026 году. Стоимость проекта оценивается в $21,3 млрд – существенно меньше, чем было потрачено на "Ямал СПГ". В первом полугодии также ожидается принятие инвестиционного решения по проекту "Обский СПГ" мощностью 4,8 млн т/г.

Проекты "Новатэка" способны сорвать планы администрации Трампа, направленные на захват европейского рынка газа, даже если Вашингтон прибегнет к методам недобросовестной конкуренции. Успешная реализация арктических проектов обеспечит российскому СПГ значительные конкурентные преимущества на всех основных рынках – как на Западе, так и на Востоке.