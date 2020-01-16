МЕХИКО, 16 янв /ПРАЙМ/. Посольство Китая в Мексике заявило, что недавние заявления посла о намерении китайских банков вложить 600 миллионов долларов в строительство НПЗ Dos Bocas в Табаско на юге Мексики — это неправильная интерпретация, речь шла о прошлогоднем транше в адрес государственной нефтегазовой корпорации Pemex.

"Посол говорил о кредитной линии, которую в 2019 году получил Pemex в двух китайских банках, работающих в Мексике", — заявил в интервью Milenio TV секретарь по политическим вопросам посольства Китая Ма Жен.

Недопонимание вышло на уровень федерального министра энергетики Росио Нале, которая заявила после выступления китайского посла, что проект НПЗ Dos Bocas финансируется исключительно за счет средств федерального бюджета.

Посол Китая Жу Кинькяо 14 января сообщил в министерстве энергетики Мексики в ходе мероприятий по случаю дней Китая, что китайские банки вложат 600 миллионов долларов в строительство нового нефтеперерабатывающего завода Dos Bocas на берегу Мексиканского залива.

НПЗ Dos Bocas в Табаско — один из ключевых инфраструктурных проектов президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, он станет седьмым нефтеперерабатывающим предприятием в стране.

Строительство завода общей стоимостью около 8 миллиардов долларов стартовало в июне 2019 года, ввод в эксплуатацию в 2022 году позволит производить до 110 тысяч баррелей бензина в сутки, что составляет около 20% от объёма текущего импорта.

Поддержка нефтегазовой отрасли и государственной компании Petroleros Mexicanos (Pemex), в которую войдёт новый НПЗ, заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Бюджет Мексики на 2020 год включает 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, снижение налоговой нагрузки в 2020-2021 годах составит 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов).

Задолженность Pemex перед международными кредиторами составляет около 100 миллиардов долларов, убыток по итогам девяти месяцев 2019 года превысил 176 миллиардов песо (9 миллиардов долларов).