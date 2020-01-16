МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2020 году нарастит добычу углеводородов до уровня более 100 миллионов тонн, если сделка ОПЕК+ не будет продлена, сказал журналистам глава компании Александр Дюков на полях Гайдаровского форума.

"Могу определенно сказать, что мы нарастим добычу. А насколько — все будет зависеть, какое решение будет принято… Насколько мы увеличим добычу, будет понятно от того, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ и на каких условиях", — сообщил Дюков, добавив, что речь идет о добыче углеводородов.

"Если продления не будет, то мы добудем более 100 миллионов (тонн углеводородов — ред.)", — сказал он.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.