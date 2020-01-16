Добыча "Газпром нефти" в 2020 году без сделки ОПЕК+ превысит 100 млн тонн углеводородов
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2020 году нарастит добычу углеводородов до уровня более 100 миллионов тонн, если сделка ОПЕК+ не будет продлена, сказал журналистам глава компании Александр Дюков на полях Гайдаровского форума.
"Могу определенно сказать, что мы нарастим добычу. А насколько — все будет зависеть, какое решение будет принято… Насколько мы увеличим добычу, будет понятно от того, будет ли продлено соглашение ОПЕК+ и на каких условиях", — сообщил Дюков, добавив, что речь идет о добыче углеводородов.
"Если продления не будет, то мы добудем более 100 миллионов (тонн углеводородов — ред.)", — сказал он.
Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.
https://1prime.ru/energy/20200116/830801140.html