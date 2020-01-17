МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению — инвесторы обращают всё больше внимания о сведениях о замедлении темпов роста экономики Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21.15 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,05%, до 64,59 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,26%, до 58,37 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать статданные из Китая, согласно которым темпы роста ВВП страны по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия. В 2018 году темпы роста китайской экономики замедлились до минимума с 1990 года — 6,6%.

Китай — крупнейший потребитель нефти в мире.

"Усиление экономического давления, возможно, ограничит потенциал роста нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — говорит рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang), которую цитирует агентство Рейтер.

Инвесторы также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 17 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 15, до 796 агрегатов.