АШХАБАД, 17 янв /ПРАЙМ/. Японская компания Kawasaki Heavy Industries будет консультировать госконцерн "Туркменгаз" по вопросам управления заводом по производству синтетического бензина из природного газа, который был запущен в Ахалском велаяте (области) в июне 2019 года, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.

Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает госконцерну "Туркменгаз" заключить контракт с японской компанией Kawasaki Heavy Industriesна на оказание консалтинговых услугу для квалифицированного управления предприятием.

Японская Kawasaki Heavy Industries вместе с турецкой Rоnesans Turkmen участвовала в строительстве Ахалского завода, работающего по технологии GTL, разработанной датской компанией Haldor Topsoe. Стоимость предприятия составила 1,7 миллиарда долларов, годовая производительность — 600 тысяч тонн синтетического бензина марки ECO-93, 12 тысяч тонн дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа.

Туркменские СМИ сообщают, что со времени начала экспортных поставок синтетического бензина в июле этого года, за рубеж было продано около 50 тысяч тонн на сумму более 23 миллионов долларов США. Кроме того, власти обсуждают вопросы строительства второй очереди предприятия по производству бензина из газа.