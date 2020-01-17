БЕРЛИН, 17 янв /ПРАЙМ/. Российская компания "Роснефть" увеличила долевое участие в немецком нефтеперерабатывающем предприятии Bayernoil, сообщает издание Handelsblatt.

Эту информацию издание подтвердили в немецком отделении "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH. Доля компании в немецком НПЗ выросла с 25% до 28,57%. По данным издания, дополнительную долю "Роснефть" приобрела у британской BP.

Другими владельцами баварского предприятия с производством в Нойштадт-ан-дер-Донау и Фобург-ан-дер-Донау являются Varo Energy со штаб-квартирой в Швейцарии и итальянская Eni.