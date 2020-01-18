ЕРЕВАН, 18 янв — ПРАЙМ. Армянская сторона ведет переговоры с "Газпромом" о капитальных вложениях до 2030 года на сумму порядка 500 миллионов долларов, сказал в субботу журналистам глава Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян.

Об это он заявил комментируя возможные изменения внутреннего тарифа на газ. По его словам, дочернее предприятие "Газпрома" — компания "Газпром Армения" — прекращает субсидии в размере 15 долларов, заложенные в действующий тариф, а с учетом повышения цены на газ на границе на 15 долларов за тысячу кубометров с января 2019 года дополнительная финансовая нагрузка составит 30 долларов.

"Но это не означает, что у нас внутренний тариф повысится на 30 долларов. В этом году мы ведем переговоры вокруг проблем оптимизации в компании, возможного сокращения расходов, долгосрочных общих капитальных вложений до 2030 года на порядка 500 миллионов долларов, в основном в газотранспортную систему", — сказал Баграмян.

При этом он не исключил, что после апреля "Газпром Армения" представит заявку на пересмотр тарифа, который по закону может быть обсужден в течение 80 дней. "После этого станет ясно, повысится ли тариф", — сказал Баграмян.

"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится на уровне 165 долларов.