ВАШИНГТОН, 18 янв /ПРАЙМ/. Министерство финансов США продлило американской энергетической компании Chevron разрешение на работу в Венесуэле до 22 апреля, сообщило министерство в субботу.

В январе 2019 года США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, однако выдали Chevron 6-месячную лицензию на продолжение работ и затем продлевали лицензию каждые три месяца. У Chevron есть совместные проекты с PDVSA, в которых работают тысячи венесуэльцев.

Разрешение работать в Венесуэле не распространяется на транспортировку нефти и понизители вязкости для "тяжелой" венесуэльской нефти.