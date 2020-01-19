БЕЙРУТ, 19 янв — ПРАЙМ. Парламент Иордании большинством голосов выступил против импорта газа из Израиля, сообщает иорданское государственное информагентство "Петра".

"Совет депутатов большинством голосов выступил за законопроект, запрещающий импорт газа из Израиля", — пишет агентство.

Ранее в Аммане прошли массовые демонстрации граждан, выступавших против импорта израильского газа. Демонстранты упрекали правительство в отказе сотрудничать с рядом арабских государств, предлагавших помощь в снабжении топливом, и требовали полного аннулирования договора с "оккупантами", а также пересмотра подписанных ранее соглашений с Израилем.

Консорциум во главе с американской Noble Energy, разрабатывающий израильское газовое месторождение "Левиафан", подписал в сентябре 2016 года соглашение о поставках газа Национальной энергетической компании Иордании (National Electric Power Company Ltd., NEPCO). Газ должен был использоваться для выработки электроэнергии. Предполагалось, что в рамках соглашения Noble Energy и партнеры по консорциуму поставят около 1,6 триллиона кубических футов (45,3 миллиарда кубометров) газа с месторождения "Левиафан" на протяжении 15 лет. Выручка от сделки оценивалась приблизительно в 10 миллиардов долларов.

Власти Иордании ранее заявляли, что данный проект позволит сэкономить на электроэнергии порядка 700 миллионов иорданских динаров (более одного миллиарда долларов).