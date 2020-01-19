ДОХА, 19 янв — ПРАЙМ. Катар приступил к созданию первой в стране солнечной электростанции, которая к 2022 году будет производить около 10% от общего объема электроэнергии, потребляемой страной, сообщил в воскресенье на пресс-конференции госминистр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

В воскресенье состоялась церемония подписания соглашения о создании солнечной электростанции между катарской госкомпанией по водным ресурсам и электричеству Kahramaa, компаниями Total и японской Marubeni.

"Сегодня мы приступили к созданию первой в Катаре солнечной электростанции мощностью 800 мегаватт. После завершения строительства она будет давать около 10% от всей потребляемой в стране электроэнергии. Развитие солнечной энергетики имеет огромную важность для сохранения окружающей среды и развития "чистых технологий", — сказал госминистр.

Как отметил аль-Кааби, пуск станции планируется в первом квартале 2021 года. Ожидается, что на полную мощность она заработает в начале 2022 года.

Затраты на строительство станции составят 1,7 миллиарда катарских риалов (около 472 миллионов долларов). При этом 60% финансирования возьмет на себя подрядчик Siraj Energy, а 40% — Total вместе с Marubeni.

Аль-Кааби указал, что этот проект согласуется с обещаниями Катара провести экологически чистый чемпионат мира по футболу в 2022 году, поскольку к этому времени использование солнечной энергии в стране должно возрасти в восемь раз.

Он отметил, что это не последний проект с использованием солнечной энергии, который планируется воплотить в жизнь в эмирате.

Ранее Катар отказывался от создания солнечных электростанций, объясняя это нехваткой территории для размещения огромного количества солнечных панелей, а также условиями пустыни с постоянными ветрами, несущими с собой пыль и песок, для чего требуется специальная система очистки солнечных панелей с большими затратами воды.