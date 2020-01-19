БЕРЛИН, 19 янв /ПРАЙМ/. Участники конференции по Ливии в Берлине призвали воздерживаться от враждебных акций против объектов нефтяной отрасли этой североафриканской страны, говорится в совместном итоговом документе.

"Мы подчеркиваем, что Национальная нефтяная корпорация (NOC) является единственной независимой и легитимной нефтяной компанией в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН 2259 и 2441. Мы призываем все стороны продолжать обеспечение безопасности объектов (отрасли) и воздерживаться от враждебных акций против нефтяных объектов и инфраструктуры. Мы отвергаем любые попытки разрушить ливийскую нефтяную инфраструктуру, любые нелегальные работы по разведке энергоресурсов, которые принадлежат народу Ливии, путем продажи или покупки сырой нефти или продуктов, неподконтрольных NOC", — говорится в документе.

Они также отметили необходимость прозрачности и справедливости при распределении доходов от нефти.