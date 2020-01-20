ЛОНДОН, 20 янв /ПРАЙМ/, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник проведет первый в истории британо-африканский инвестиционный саммит, на котором объявит, что Соединенное Королевство более не будет осуществлять прямых инвестиций в разработку угольных месторождений и работающие на угольном топливе электростанции за рубежом, говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии премьера.

В саммите примут участие 21 африканская страна (прибудут, в частности, президенты Египта, Нигерии, Кении, Ганы и Руанды) и африканские компании.

"На саммите будет объявлено о многомиллиардных сделках, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест и росту экономики во всех частях Соединенного Королевства и Африки и которые пойдут на пользу ряду британских компаний – от семейных фирм до крупных международных компаний", — говорится в сообщении.

Джонсон, выступая перед участниками форума, призовет их воспринимать Великобританию как своего ключевого партнера.

"На саммите премьер-министр объявит об окончании поддержки Великобританией разработки угольных месторождений и угольных электростанций за рубежом и завершении официальной программы прямой помощи, инвестиций и экспортного кредитования. Это объявление является частью более широкого стремления Великобритании использовать свой опыт для того, чтобы помочь Африке перейти от горючих ископаемых к возобновляемым надежным источникам чистой энергии. В 2019 году Великобритания рекордные 83 дня не производила электричество из угля. Также Британия является первой крупной экономикой, поставившей своей целью достичь нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. В Глазго в этом году пройдет саммит ООН по вопросам климатических изменений", — сообщила канцелярия премьера.

Джонсон также встретится с молодыми предпринимателями из Великобритании и Африки.

В конференции примут участие глава МИД Доминик Рааб, министр по международному развитию Алок Шарма, министр торговли Элизабет Трасс и министр по делам бизнеса Андреа Лидсом.

В понедельник вечером британский премьер-министр, главы государств и правительств стран Африки и ряд британских и африканских бизнесменов будут присутствовать на приеме в Букингемском дворце, который дает в их честь герцог Кембриджский Уильям.