МИНСК, 20 янв /ПРАЙМ/. Небольшие объемы нефти поступают по "Дружбе" на НПЗ в белорусском Мозыре в соответствии с маршрутными поручениями, сообщил в понедельник начальник товарно-транспортного отдела ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусского оператора нефтепровода) Николай Пащенко.

"Транзит (российской нефти через территорию Белоруссии – ред.) осуществляется в направлении Польши и Украины, а дальше – Венгрия и Словакия. Часть нефти, небольшие объемы в соответствии с маршрутными поручениями периодически мы откачиваем на Мозырский нефтеперерабатывающий завод", — рассказал Пащенко в эфире телеканала ОНТ.

Источник РИА Новости 3 января сообщал, что поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с 1 января прекратились из-за отсутствия согласованных ценовых условий и подписанных контрактов между российскими грузоотправителями и белорусскими покупателями, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия 2019 года.

Затем, 4 января, белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил об оформлении документов с компанией из РФ на прокачку первой партии нефти, закупаемой без премии в 10 долларов за тонну. В этот же день прокачка нефти из РФ в Белоруссию возобновилась. Представитель "Транснефти" сообщал агентству, что компания получала заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий НПЗ (Витебская область республики). Источник в трейдерских кругах уточнил РИА Новости, что нефтяные компании группы "Сафмар" поставят в Белоруссию до конца января еще около 600 тысяч тонн нефти.

При этом НПЗ в Мозыре (Гомельская область) продолжал работать на запасах нефти, которые были накоплены ранее. В середине января в группе компаний "Сафмар" РИА Новости сообщили, что поставят партию нефти на Мозырский НПЗ, маршрутные поручения уже оформлены. В то же время источник в отрасли уточнил, что речь идет о партии в объеме 30 тысяч тонн.