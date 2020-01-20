ХЕЛЬСИНКИ, 20 янв /ПРАЙМ/. Аэропорт Цюриха впервые заправит самолёты биотопливом во время прохождения Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает в понедельник поставщик топлива — финская компания Neste.

"Мы очень рады, что Neste MY Renewable Jet Fuel теперь впервые доступно в аэропорту Цюриха. Авиационная отрасль поставила четкие цели для более устойчивого будущего. И поскольку мировые лидеры собираются на Всемирном экономическом форуме, мы гордимся сотрудничеством с аэропортом Цюриха и предлагаем посетителям ВЭФ наше экологически чистое авиационное топливо, которое способствует эффективному сокращению выбросов парниковых газов, связанных с авиацией", — отмечает исполнительный вице-президент Neste по возобновляемому авиационному топливу Торстен Ланге.

Авиация является ключевым фактором глобальной экономики, объединяющим людей и предприятия по всему миру. В то же время на авиационную отрасль приходится примерно 2-3% глобальных выбросов CO2, что особенно важно ввиду роста отрасли по всему миру. Авиационная отрасль поставила перед собой смелые цели по сокращению выбросов на 50% к 2050 году. Авиационное биотопливо считается важной частью данного решения.

Neste MY Renewable Jet Fuel основано на запатентованной технологии Neste NEXBTL и производится из 100% возобновляемых отходов и остатков сырья. Топливо полностью совместимо с реактивными двигателями и инфраструктурой распределения топлива. В США и Европе годовая мощность производства возобновляемого реактивного топлива в настоящее время составляет 100 тысяч тонн, с дальнейшим расширением производства к 2022 году Neste сможет производить более 1 миллиона тонн возобновляемого реактивного топлива.

Всемирный экономический форум пройдет с 21 по 24 января.