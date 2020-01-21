МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Финансовый директор британской нефтегазовой компании BP Брайан Гилвари (Brian Gilvary) уйдет в отставку 30 июня 2020 года, говорится в сообщении компании.

Гилвари проработал в BP 34 года, из которых более восьми лет занимал пост финансового директора.

Компания указывает, что Гилвари сменит Мюррей Аучинклосс (Murray Auchincloss), который в настоящее время является финансовым директором сегмента upstream (разведка и добыча). Он вступит на пост финансового директора BP и присоединится к совету директоров компании 1 июля 2020 года. "Гилвари и Аучинклосс будут работать вместе до конца июня, чтобы обеспечить плавную передачу должности", — говорится в сообщении.

Это уже не первое объявление об отставке в топ-менеджменте компании за полгода — в октябре BP объявила, что ее глава Боб Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года.

Британская BP входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.