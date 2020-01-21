КИЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. Украинские компании с госучастием "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" требуют от властей страны повысить до 8,46% пошлины на дизтопливо и сжиженный газ из РФ, сообщила во вторник пресс-служба "Укртатнафты".

"Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" подали совместное заявление в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по факту антиконкурентных действий при поставках на Украину российского дизтоплива и сжиженного газа", — сказано в релизе.

"Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что производителям в РФ из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и нарушением нормы ВТО. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин на субсидированный импорт по ставке 8,46%", — говорится в сообщении.

Кабинет министров Украины 17 июля 2019 года ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. С 1 октября 2019 года пошлины на дизельное топливо составляют 4%, на сжиженный газ – 3%.

По данным компании, повышение пошлин не приведет к дефициту и росту цен, поскольку рынок импортных поставок из Белоруссии, Литвы и Польши является конкурентным. Кроме того, в компании считают, что повышение пошлин приведет к перераспределению рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран, а также к повышению внутреннего производства и удешевлению себестоимости украинских нефтепродуктов.