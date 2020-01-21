РИМ, 21 янв /ПРАЙМ/. Италия выразила серьезную обеспокоенность из-за остановки добычи и экспорта нефти в Ливии в связи с конфликтной ситуацией в стране, говорится в сообщении МИД.

"Италия глубоко обеспокоена действиями, которые привели к приостановке добычи нефти и работы нефтяных терминалов в Ливии. Речь идет о развитии ситуации, которая уже имеет серьезные последствия для экономики и населения Ливии. В то время как продолжаются международные усилия по определению политического решения кризиса, Италия призывает к сохранению целостности и нейтралитета NOC, единственной компании, имеющей право работать в стране", — отмечается в ноте.

В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

Ранее во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подобные решения Хафтара могут изменить климат мирных инициатив не менее, чем военные действия. Он призвал не только к остановке боевых столкновений, но и шагов, которые "ставят под угрозу добычу энергетических ресурсов". Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что закрытие силами ЛНА ряда портов страны для экспорта нефти "ослабляет Ливию и ливийский народ, будучи одним из их немногих источников дохода".