МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. "Россети" совместно с компанией "1С" завершили пилотный проект по автоматизации налогового мониторинга, говорится в сообщении "Россетей". Проект осуществлялся на базе "1С:Управление холдингом".

В сообщении говорится, что программное решение автоматизирует работу предприятий с налоговыми органами, в том числе организацию доступа налоговой службы к данным бухгалтерского и налогового учета компании, а также обработку запросов ФНС.

Автоматизация налогового мониторинга позволит снизить расходы на налоговое администрирование и сократить время проверки налоговой отчетности с 3 лет до 9 месяцев.

"Переход на передовые технологические решения открывает для компании "Россети" целый ряд возможностей дополнительно повысить эффективность существующих бизнес-процессов, поэтому наши специалисты приняли самое активное участие в разработке и внедрении системы автоматизации налогового мониторинга. Уверен, этот программный продукт будет востребован в компаниях из самых разных отраслей", — заявил генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.