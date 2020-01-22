МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам 2019 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 128 миллионов долларов, что на 34% ниже показателя годичной давности, сообщает компания.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 0,23 доллара против 0,45 доллара в 2018 году. Выручка компании в 2019 году выросла на 4,2% — до 23,838 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании упала в 2,7 раза в годовом выражении, до 48 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,07 доллара против 0,28 доллара годом ранее. Выручка компании за четвертый квартал выросла на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 6,347 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне 6,48 миллиарда долларов.

"С началом 2020 года мы видим медленное улучшение макроэкономической среды, а также ряд возможностей для дальнейшего укрепления бизнеса Baker Hughes как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", — приводятся в релизе слова главы Baker Hughes Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli).

В октябре Baker Hughes, a GE Company (BHGE) вернула себе историческое название — Baker Hughes.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.