ДАВОС (Швейцария), 22 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит 10 проектов, куда можно было бы инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы сформировали свыше 10 проектов, крайне надежных, куда можно было бы инвестировать средства ФНБ. При этом доходность будет гарантирована, в том числе гарантией от ключевых компаний, которые реализуют данные проекты", — сказал он.

Дмитриев также отметил, что РФПИ уже инвестировал 125 миллиардов рублей средств ФНБ.

"Мы проинвестировали более 125 миллиардов рублей", — сказал он. По его словам, фонд получил доходность на 30% выше, чем если бы инвестировал их в американские ценные бумаги.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Минфин РФ также создадут инфраструктурный фонд объемом до 600 миллиардов рублей, который может быть запущен уже в этом году, заявил Дмитриев.

"Мы создаем инфраструктурный фонд, который позволит финансировать для крупных крайне перспективных проектов важнейшие элементы инфраструктуры", — сказал он.

"Мы совместно с министерством финансов финализировали предложение по созданию инфраструктурного фонда в России размером до 600 миллиардов рублей, который будет инвестировать по решению наблюдательного совета РФПИ и Минфина РФ до 20% средств крупных проектов в виде финансирования инфраструктуры", — продолжил он.

"В течение пяти лет ожидается, что инвестиции фонда составят до 600 миллиардов рублей", — добавил Дмитриев позже в ответ на уточняющий вопрос. По его словам, после запуска проектов инвестиции будут возвращаться государству через налоги от этих проектов.

Фонд может заработать уже в 2020 году. "Мы считаем, что данный фонд уже заработает в этом году", — сказал глава РФПИ.