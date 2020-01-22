МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI опускается более чем на 3% в среду вечером после того, как глава Международного энергетического агентства (МЭА) допустил вероятность переизбытка сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.05 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,31%, до 63,1 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,83%, до 56,73 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опускался более чем на 3%, до 56,59 доллара за баррель.

Ранее в среду во время заседания Всемирного экономического форума в Давосе глава МЭА Фатих Бирол (Fatih Birol) заявил агентству Рейтер, что он ожидает переизбытка нефти на рынке в первой половине текущего года.