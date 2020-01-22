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МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы по заявлению иностранной компании Persit Services Inc. ввел начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов — в отношении Дмитрия Мазурова, председателя совета директоров и основателя группы "Новый поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд включил в реестр требований кредиторов бизнесмена задолженность перед заявителем в размере около 2,1 миллиарда рублей. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 22 июля.

Мазуров был задержан следствием в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы. Сейчас бизнесмен находится под стражей.

Кунцевский районный суд Москвы в ноябре 2018 года по иску Persit Services взыскал с Мазурова около 32 миллионов долларов по договору поручительства. Как следует из судебного акта, договор был заключен в рамках сделок покупки Афипского НПЗ.

Как пояснил в среду представитель Persit в суде, поручительство Мазурова обеспечивало сделку купли-продажи векcелей на сумму 30 миллионов долларов между компаниями Persit Services и ADF Trading. Решение Кунцевского суда устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.

Представитель Persit просил арбитражный суд ввести в отношении Мазурова сразу финальную процедуру банкротства – реализацию имущества, минуя реструктуризацию долгов. Он мотивировал это тем, что должник "отчуждает имущество на достаточно крупные суммы". Так, по словам юриста, Мазуров продал квартиру в Зачатьевском переулке, долю в ООО "ТПФ" стоимостью около 2 миллиардов рублей, а также в период с ноября 2018 по июль 2019 года – свою долю в Интерпромбанке.

Суд в среду отклонил ходатайство ВТБ об отложении слушаний. Представитель банка, также являющегося кредитором Мазурова, просил обязать заявителя представить суду информацию о своих бенефициарах. По словам юриста ВТБ, у него нет уверенности, что этот кредитор не аффилирован с Мазуровым. Заявление ВТБ о вступлении в дело о банкротстве основателя "Нового потока" будет рассмотрено вторым после обращения Persit Services. Размер обязательств Мазурова перед ВТБ пока не уточняется.

В 2017 году "Новый поток" заявил о начале управления Афипским НПЗ в Краснодарском крае после того, как международная трейдинговая группа закрыла сделку приобретения в нем доли у "Нефтегазиндустрии" Владимира Когана. СМИ связывали трейдинговую группу с Мазуровым. Весной "Новый поток" потерял управление в Афипском НПЗ. Контрольный пакет завода приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Группа "Новый поток" была крупнейшим в России независимым от основных нефтяных компаний нефтепереработчиком. В настоящее время она лишилась всех основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту.