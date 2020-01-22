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МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI опускалась более чем на 3% в среду вечером после того, как глава Международного энергетического агентства (МЭА) допустил вероятность переизбытка сырья на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.22 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,87%, до 63,38 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,42%, до 56,97 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опускался более чем на 3%, до 56,59 доллара за баррель.

Ранее в среду во время заседания Всемирного экономического форума в Давосе глава МЭА Фатих Бирол (Fatih Birol) заявил агентству Рейтер, что он ожидает переизбытка нефти на рынке в первой половине текущего года.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в рамках Всемирного экономического форума заявил журналистам, что текущая добыча нефти в Саудовской Аравии составляет 9,744 миллиона баррелей в сутки. При этом он не дал никаких сигналов о дальнейшей политики страны в отношении добычи нефти.

"Цены на нефть остаются под давлением из-за опасений вокруг избыточного предложения и из-за того, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман не дал никаких оптимистичных намеков относительно того, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ будет продлено после мартовской встречи", — отметил аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), чье мнение также приводит агентство Рейтер.

Инвесторы также продолжают беспокоиться, что вспышка коронавируса в преддверии празднования Нового года по лунному календарю в Китае может ослабить спрос на нефть, так как КНР является одним из крупнейших экспортеров этого сырья. "Китайский коронавирус, вероятно, ограничит поездки в страну, что может привести к снижению спроса на нефть в пиковое время", — добавил аналитик.