ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв /ПРАЙМ/. Израиль и РФ обсудили на встрече сопредседателей российско-израильской межправкомиссии вопросы участившихся отказов туристам в пересечении границ государств, сообщил в интервью РИА Новости vинистр экологии Израиля Зеев Элькин.

Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тысячи россиянам отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну. Вопрос обсуждался на плановых консультациях по консульским вопросам в декабре. Ранее высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщил, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.

"Обсуждались вопросы, поднятые несколько месяцев назад на рабочей группе представителей консульских отделов МИД и МВД о проблемах при переходе границы при въезде в Израиль и при въезде в Россию туристов. И те решения, которые были приняты на этой рабочей группе, и их реализация", — рассказал Элькин.

Также на встрече, по словам израильского министра, были подняты другие важные вопросы межгосударственного сотрудничества.

"Мы обсуждали сотрудничество в области сельского хозяйства, сотрудничество в области энергетики. Обсуждались вопросы, связанные с гуманитарной областью, реализация пенсионного соглашения", — отметил Элькин.

Российскую сторону на встрече представлял замминистра экономики Азер Муталим оглы Талыбов. В мероприятии также приняли участие заместители министров и представители профильных организаций.