ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует запуск четвертой линии завода "Ямал СПГ" в первом полугодии 2020 года, заявил на брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава "Новатэка", основного акционера проекта, Леонид Михельсон.

По словам Михельсона, в марте планируется начало пуско-наладочных работ.

"В этом году, в первом полугодии, всех интересует четвертая линия ("Ямал СПГ" — ред.) по нашей технологии. На пуско-наладочные работы выйдем в марте-месяце, в первом полугодии запустим… Запустим еще 1 миллион тонн. Выходим на более 19,5 миллиона тонн производства СПГ по "Ямал СПГ", — отметил он.

Михельсон добавил, что "Новатэк" хочет посмотреть на работу четвёртой линии завода в разных режимах, так как от этого будет зависеть запуск следующего СПГ-проекта компании.

"В разных режимах хотим опробовать, потому что это повлияет на следующий проект", — сказал он.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона тонн. Ведется строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" ("Арктический каскад") почти на 1 миллион тонн.