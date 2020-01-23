ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. "Новатэк" может во втором квартале 2020 года пересмотреть дивидендную политику в сторону увеличения выплат, заявил на брифинге в рамках Всемирного экономического форума в Давосе глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Дивиденды будут по максимуму, на максимуме мы платим 30%. Как и говорили, наверное, во втором квартале закончим выполнение всех отлагательных условий (DSU) по "Ямал СПГ", и есть возможность пересмотреть дивидендную политику компании в сторону увеличения", — сказал он.

"В конце второго квартала", — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос.

Он пояснил, что проект "Арктик СПГ" после принятия инвестрешения развивается даже с небольшим опережением, а прогнозы по объему инвестиций в проект подтверждаются.

"Те прогнозы, которые мы делали по экономике "Арктик СПГ-2" с точки зрения капвложений на тонну сжижения, я называл, что на 30% будет снижение. Капвложения в связи с принятием новых технологических решений удается снижать. Основные договора все подписаны, есть еще частично не подписанные договора, которые будут подписаны в ближайшие шесть месяцев. То есть наши прогнозы по объему инвестиций подтверждаются", — отметил Михельсон.

В октябре прошлого года Михельсон говорил, что допускает увеличение планки выплаты дивидендов по итогам 2019 года. В апреле Михельсон сообщал, что "Новатэк" может пересмотреть параметры по уровню выплаты дивидендов в 2020 году, когда будут понятны детали финансирования проекта "Арктик СПГ-2", уточнив, что это не единственное условие для принятия данного решения.

Согласно текущей дивидендной политике компании, "Новатэк" направляет на дивиденды не менее 30% скорректированной чистой прибыли по МСФО.