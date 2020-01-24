КИЕВ, 24 янв — ПРАЙМ. В январе 2020 года Украина прокачала 2 млрд кубометров газа из России в страны Евросоюза и Молдавию. Как сообщает глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогонна своей странице в Facebook, оплату страна получила за 4,272 млрд кубометров благодаря принципу "качай или плати".

"Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 миллиарда м3 газа из РФ в страны ЕС и Молдавию. Стоит заметить, что в то же время мы получили плату за 4,272 миллиарда м3 (178 млн м3 в сутки). Это реальный результат подписания нового контракта, который базируется на европейских принципах и включает принцип "качай или плати", — пишет Макогон.