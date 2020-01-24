МИНСК, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.

"Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены", – заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. Он пояснил, что страна не просит низкой цены, а настаивает на одинаковой цене с Россией, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях.

"Когда мы им продавали нашу трубу ("Газпрому" — ред.) белтрансгазовскую, была четкая договоренность — нам пообещали, заплатив деньги, небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически — 5 миллиардов долларов, выравнять с Россией по цене. Прошло время — забыли. Недавно я разговаривал с президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", — сказал белорусский президент.

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

Между тем белорусская сторона настаивает, что российский газ для Минска должен стоить дешевле. Так, белорусский президент заявлял, что "Газпром" на поставках газа Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на поставках в Германию, и требовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая, по его словам, была достигнута в 2011 году при продаже газотранспортного предприятия "Белтрансгаз" (сейчас дочка "Газпрома").

В середине января глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что рассчитывает в январе возобновить переговоры с РФ по газовой тематике.