МИНСК, 26 янв — ПРАЙМ. Первая партия из закупленной Белоруссией норвежской нефти для НПЗ "Нафтан" прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке (Витебская область), сообщил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Первая партия норвежской нефти прибыла сегодня на железнодорожную станцию "Новополоцк", — сказал Тищенко.

По его словам, прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тысячи тонн.

Ранее в январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Планировалось, что первая партия норвежской нефти поступит на переработку на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке в понедельник. Полностью всю закупленную партию нефти планировалось транспортировать на НПЗ в течение примерно двух недель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.