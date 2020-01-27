СУХУМ, 27 янв /ПРАЙМ/. Ограничения подачи электроэнергии введены в Абхазии из-за обмеления Джварского водохранилища, ограничения сохранятся до начала перетока из России, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

Ранее сообщалось, что абхазская сторона обратилась к России с просьбой об импорте электроэнергии в республику по причине низкого уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС.

"Ограничения введены с понедельника 27.01.2020 г. до осуществления перетока электроэнергии с территории Российской Федерации. В зависимости от ситуации график может корректироваться в сторону его ужесточения", — говорится в сообщении.

Отключения начались ровно в полночь в восточной и центральной частях Сухума, Сухумском, Гулрыпшском и Очамчырском районах, а также в некоторых селах, передает корреспондент РИА Новости, уточняя, что ограничения подачи электроэнергии запланированы два раза в сутки по два часа на каждый район.

По информации пресс-службы Черноморэнерго, ситуация на Джварском водохранилище остается сложной. "На данный момент уровень воды составляет 444,78 метра. Понижение уровня воды происходит в среднем на один метр в сутки. При уровне 420 метров Ингурская ГЭС полностью прекращает работу", — отмечают в пресс-службе.

Ингурская ГЭС — это крупнейшая гидроэлектростанция Грузии, на долю которой приходится большая часть энергоснабжения Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре Перепадные ГЭС на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления контролируются властями Абхазии.