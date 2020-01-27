МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Прибыль "Роснефти" и ее дивидендная доходность могут существенно вырасти по итогам 2020 года с учетом ожидания снижения долговой нагрузки, говорится в обзоре Merrill Lynch.

"Мы считаем, что прибыль "Роснефти" может вырасти примерно на 30% в 2020 году по сравнению с 2019 годом", — отмечают в инвестбанке. Помимо этого, по оценкам Merrill Lynch, свободный денежный поток компании в 2020 году составит 16 миллиардов долларов, что поможет "Роснефти" снизить чистый долг.

"Снижение долгового давления и сильный импульс роста прибыли должны помочь "Роснефти" сделать упор на повышении дивидендов и вывести компанию на 10%-ную дивидендную доходность в 2020 году, в соответствии с ведущими лидерами отрасли по доходности, такими как "Лукойл" и "Татнефть", — подчеркивают в инвестбанке.

Дивиденды "Роснефти" по итогам 2018 года составили 25,91 рубля на акцию (всего — 274,6 миллиарда рублей). По данным Мосбиржи на 13.00 понедельника акция "Роснефти" стоила 469 рублей.

По мнению экспертов Merrill Lynch, снижение процентных ставок и потенциальные новые авансовые платежи из Китая могут еще сильнее поддержать финансовые показатели крупнейшей российской нефтекомпании.