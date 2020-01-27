ВАРШАВА, 27 янв — ПРАЙМ. Польша снизила импорт газа из России в 2019 году на 1% — до 8,95 миллиарда кубометров с 9,04 миллиарда годом ранее, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNiG.

"Идет диверсификация источников и направлений поставок природного газа в Польшу. Доля импорта газа из России снизилась до около 60% в 2019 году с около 69% в 2018 году", — говорится в сообщении.

При этом доля СПГ в польском импорте газа выросла и в общем объеме импорта увеличилась до около 23% с 20% годом ранее.

В 2019 году PGNiG поставил в Польшу 3,43 миллиарда кубометров сжиженного газа, что на четверть больше, чем годом ранее, говорится в сообщении.

Импорт СПГ из США, Катара и Норвегии увеличился примерно на 0,7 миллиарда кубометров (после регазификации).