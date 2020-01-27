МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, из них 54% в Турцию, остальное — на турецко-болгарскую границу, говорится в пресс-релизе компании.

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа. Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% — на турецко-болгарскую границу", — говорится в сообщении.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.